Il 4 gennaio 1951, una forte esplosione colpì la sinagoga Masouda Shem-Tov a Baghdad, causando danni e vittime. L’attentato rappresentò un episodio significativo nella storia della comunità ebraica in Iraq, influenzando profondamente il suo futuro. Questo evento segnò un momento cruciale negli sviluppi politici e sociali della regione, evidenziando le tensioni che caratterizzarono quel periodo.

“Il 4 gennaio 1951 una forte esplosione devastò la sinagoga Masouda Shem-Tov, nel cuore di Baghdad. ‘La sinagoga è stata bombardata da una casa vicina. Sono riuscito a fuggire con il resto della folla, circa 600-700 persone che sono fuggite in preda al panico’, raccontò Ezra Naim, un ebreo emigrato dall’Iraq, a un giornalista del Davar un paio di settimane dopo. La voce che circolava all’epoca tra gli ebrei di Baghdad era che degli emissari di Israele avessero lanciato la granata nella sinagoga. ‘Lo avevo sentito dire anche da poliziotti e funzionari governativi’, ha detto Naim. ‘Molti ebrei di Baghdad e di altre città sono (ora) chiusi nelle loro case, pregano molto e aspettano l’immigrazione'”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - 1951: l’attentato alla sinagoga di Baghdad che cambiò la storia

Leggi anche: Stefano Gaj Tachè, chi è la vittima dell'attentato alla Sinagoga di Roma del 1982

Leggi anche: Attentato alla sinagoga di Manchester: una delle vittime uccisa dalla polizia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

#NEWS - Primi funerali a #Sidney delle vittime di #Bondibeach. Nella sinagoga le esequie del rabbino #EliSchlanger. Schlanger, di 41 anni, padre di cinque figli, era l'organizzatore dell'evento " #Chanukkah by the Sea" durante il quale è avvenuto l'attentato. x.com

Avanti con la legge di contrasto all'antisemitismo. Non vogliamo che anche in Italia si riportino indietro le lancette del tempo all'attentato alla Sinagoga di Roma. #unioneassociazioniitaliaisraele #UAII #leggecontrastoantisemitismo #antisemitismo #antisionism - facebook.com facebook