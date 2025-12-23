11enne vende libri per comprare un regalo alla sorellina | poi il gesto dei carabinieri commuove tutti

Un ragazzino di 11 anni ha deciso di vendere alcuni libri usati e disegni fatti da lui per raccogliere fondi da dedicare a un regalo di Natale per la sorellina di tre anni. Il suo gesto semplice e sincero ha attirato l’attenzione, e il supporto ricevuto dai carabinieri ha suscitato emozioni condivise. Una storia di generosità e affetto familiare che dimostra come i gesti più piccoli possano avere grande valore.

Con alcuni libri usati e disegni realizzati da lui stesso, era uscito di casa con un obiettivo preciso, racimolare qualche euro per acquistare un regalo di Natale alla sorellina di tre anni. È la storia, semplice e toccante, che ha come protagonista un bambino di 11 anni e che nelle scorse ore ha emozionato un'intera comunità alle porte di Napoli. L'iniziativa davanti a un negozio di giocattoli. Il ragazzino aveva scelto di sistemarsi davanti all'ingresso di un negozio di giocattoli, un luogo simbolico per chi, come lui, stava pensando al Natale e alla felicità di una bambina più piccola. Con discrezione aveva disposto i libri e i fogli con i suoi disegni, sperando che qualcuno si fermasse ad acquistarli.

Mugnano. Vende libri e disegni per comprare un regalo alla sorellina: carabinieri commossi aiutano un bimbo di 11 anni - Intervento dei carabinieri, nella giornata di ieri, davanti a un negozio di giocattoli dopo la segnalazione della responsabile: un bambino di 11 anni stava vendendo libri scolastici e ... msn.com

Napoli, bambino di 11 anni vende libri e disegni per comprare regalo di Natale a sorellina - Stava vendendo libri di scuola e i disegni che aveva realizzato di suo pugno davanti a un negozio di giocattoli, a Mugnano, in provincia di Napoli. msn.com

Mugnano di Napoli, Alessio 11enne da poco orfano di mamma scappato di casa per vendere disegni e comprare regalo a sorella di 3 anni ritrovato dai CC x.com

