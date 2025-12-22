SANGIOVANNESE 2 CERTALDO 1 SANGIOVANNESE (3-5-2) - Barberini;, Ferrante, Nocentini Bardotti (17’ st Agrello), Zoppi (10’ st Fiaschi), Gori, Noferi, Romanelli (25’ st Falugiani), Gozzini (23’ st Stopponi); Castrovilli, Borri. A disp: Viti, Diallo, Lombardi, Ceccherini, Campaioli. All. Calderini CERTALDO (4-2-3-1) - Gasparri, T. Cicali (28’ st Lazar), Innocenti, Aguedo, Piochi, Nannetti, Cianciolo (17’ st Ciappi), Alfani, Pareggi, Calosi, G. Cicali. A disp: S. Cicali, Tinacci, Cesarano, Bacciottini, Cardinali, Benedetti. All. Gangoni Arbitro: Giulio Bolognesi di Siena (Jari Gambino di Prato e Giulio Sanzò di Lucca) Marcatori: 10’ pt Zoppi (S), 40’ st Nannetti (C), 15’ st Ferrante (S) Note: Spettatori 300. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Zoppi e Ferrante da urlo. La Sangio non si ferma

