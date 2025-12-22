Giovani cantautrici italiane alla ribalta per una serata speciale da Zo Centro culture contemporanee, sempre attento alle nuove energie della musica. Martedì 23 dicembre il centro culturale catanese ospita le performance live di Elasi e di Giulia Mei, due fra le voci più di successo fra le nuove. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Z? Centro culture contemporanee, sul palco Giulia Mei e Elasi: pop d'autore al femminile

Leggi anche: Il punk clubbing dei Decius sul palco di Z? centro culture contemporanee

Leggi anche: Maquina + Christian The Seagull live al Z? Centro Culture Contemporanee di Catania (FOTO e RECENSIONE)

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Due eventi il 19 dicembre per Zo: la chiusura del progetto artistico-sociale “I codici della strada” e il live di Vincenzo Virgillito; Rassegna “AltreScene”, da Zo “Mi abbatto e sono felice”, il teatro a impatto “0”; Giulia Mei e Elasi, a Catania le regine del nuovo pop d’autore; Rassegna “AltreScene”, da Zo “Mi abbatto e sono felice”, il teatro a impatto “0”.

Decius live a Catania, da Zo la club culture ha un’energia punk - Venerdì 12 dicembre, alle ore 21, Zo Centro culture contemporanee di Catania, ospita il secondo concerto della stagione 2025- blogsicilia.it