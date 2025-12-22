Zirkzee-Raspadori placheranno l’ira di Gasperini?

Il Gasp furioso dell’Allianz Stadium fa scattare la rivoluzione di gennaio in casa Roma. I giallorossi, infatti, saranno tra i grandi protagonisti della sessione invernale di mercato. Inevitabile alla luce dell’ennesimo scontro diretto perso dai capitolini, che sono caduti pure contro la Juve dopo essere stati sconfitti da Inter, Milan e Napoli. Ecco perché Gian Piero Gasperini invoca rinforzi per alzare l’asticella e portare la Roma al livello delle competitor. Motivo per cui servono nuovi innesti, soprattutto in attacco. Reparto nel quale gli acquisti estivi targati Ricky Massara sono già stati bocciati dall’allenatore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

