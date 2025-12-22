Inter News 24 Ziliani analizza la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita soffermandosi sull’immagine del calcio italiano. La Supercoppa Italiana disputata a Riad continua a far discutere, non solo per quanto accaduto sul campo ma soprattutto per il contesto generale che ha accompagnato semifinali e finale. Tra le voci più critiche c’è quella di Paolo Ziliani, che ha affidato a una dura analisi il proprio giudizio sull’evento, puntando il dito contro stadi semivuoti, qualità dello spettacolo e comportamenti a bordo campo. Secondo il giornalista, la scelta di esportare il trofeo in Arabia Saudita, giustificata con la volontà di promuovere il calcio italiano nel mondo, rischia invece di produrre l’effetto opposto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ziliani riflette: «Con la scusa di far conoscere la bellezza del nostro calcio ci esponiamo a figuracce bibliche. Allegri il primo»

Leggi anche: Ziliani durissimo: «Così il calcio italiano fa figuracce bibliche, rigori alla Fantozzi e risse da Bar Sport…»

Leggi anche: Klopp ci ha visto lungo allontanandosi dai capi del calcio che ragionano “come un microonde” (Ziliani)

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ziliani condanna Allegri: “Dopo anni di sceneggiate indegne alla Juve è convinto di…” - Il focus del giornalista sportivo dedicato alla Supercoppa e in particolare agli insulti di Allegri per Oriali. msn.com