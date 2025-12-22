Zidane ricorda | Nel 1998 vinsi il Pallone d’Oro e la Juventus mantenne quella promessa Ecco quale
Zidane racconta un aneddoto sui suoi anni in bianconeri: «Nel 1998 vinsi il Pallone d’Oro, e la Juve mantenne una promessa» Il 21 dicembre 1998 è una data che rimane scolpita nella memoria del calcio mondiale e, in particolare, nel cuore dei tifosi della Juventus. In quel giorno Zinedine Zidane venne consacrato miglior giocatore del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: "Tornerò ad allenare molto presto", l'annuncio di Zidane: su quale panchina siederà l'ex Pallone d'Oro
Leggi anche: Kaká e quella promessa Divina. “Se guarisco…”: il segreto del Pallone d’Oro
La Juventus ricorda il Pallone d'Oro vinto dal Zidane oggi nel 1998 - In questo giorno nel 1998 Zinedine Zidane ha infatti conquistato il Pallone d’Oro. tuttojuve.com
Zidane e le telefonate di Agnelli alle 6 del mattino. "La Juve? Ora vorrei allenare la Francia" - Lì ho sentito che vincere era sì o sì, era ciò che dovevamo fare ... gazzetta.it
Zidane: "Juventus nel cuore, tornerà grande. Lippi mi ha cambiato, nessuno come Del Piero" - L'ex calciatore francese ha dichiarato in un'intervista a Sportweek, il settimanale in edicola sabato con La Gazzetta dello Sport: "All'inizio faticavo ... calciomercato.com
Zidane: “A 14 anni volevamo tutti imitare Maradona” Zinedine Zidane, uno dei più grandi della storia del calcio, ha ricordato così la scomparsa di Diego. Un tributo sincero, che arriva da chi ha scritto un’altra pagina indimenticabile di questo sport. “La notizia d - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.