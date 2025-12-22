Zelensky | Mosca vuole occupazione totale

"La Russia non cambierà mai posizione da sola, non vuole farlo. Vuole l'occupazione totale del nostro Stato e, naturalmente, la fine della nostra indipendenza".Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky. "Momento estremamente difficile, perciò sono così importanti la pressione delle sanzioni e la riduzione delle risorse finanziarie.Se Mosca non ha denaro sarà costretta a fermarsi". Sui territori"la soluzione più equa possibile è congelare la linea del fronte". Ritiro ucraino da Donbass e Donetsk? "Inaccettabile". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

