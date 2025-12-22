Zelensky | attesi attacchi russi a Natale

20.09 Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelesky ritiene molto probabili "possibili massicci attacchi russi a Natale" e per questo ritiene che sia necessario rafforzare le difese aeree nelle città "in particolare il 23, il 24 e il 25". Parlando durante un incontro con i diplomatici a Kiev, secondo quanto rifesce Rbc Ukraine,il presidente ha detto: "Quando la Russia dice che non ci sarà alcun cessate il fuoco natalizio,è sempre quello che dicono:un modo per enfatizzare le minacce" chiedendo che l'intelligence sia potenziata al massimo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

