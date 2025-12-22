Zelensky | Sostegno Ue rafforza nostra resilienza – Il video

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Polonia, 22 dicembre 2025 "Il prestito Ue è una vittoria importante. Questo è un segnale ai russi che non ha senso continuare a combattere perché abbiamo un sostegno finanziario", lo ha detto Zelensky in conferenza stampa a Varsavia. Telegram Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

