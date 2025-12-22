Zelensky | Se Mosca non ha denaro sarà costretta a fermarsi

“La Russia non cambierà mai posizione da sola, non vuole farlo. Vuole, e ha sempre voluto, l’occupazione totale del nostro Stato e, naturalmente, la fine della nostra indipendenza. Questo è sempre stato il suo obiettivo. È un momento estremamente difficile per noi, per questo la pressione delle sanzioni e la riduzione delle risorse finanziarie sono. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

