Secondo Zazzaroni, la sfida tra Napoli e Bologna rappresenta una finale appropriata per la Supercoppa, poiché entrambe le società sono esempi di buona gestione e rispetto delle tradizioni nel calcio italiano. La loro presenza in questa fase evidenzia l’importanza di valori consolidati e di un approccio corretto alla disciplina. Questa scelta riflette l’equilibrio tra competitivezza e rispetto, elementi fondamentali per il rilancio del calcio nel nostro paese.

Zazzaroni: “Napoli-Bologna è la finale giusta perché le due società sono un esempio di come si deve fare calcio in Italia”. Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale, commenta la sfida di Supercoppa tra Napoli e Bologna. Il Direttore del Corriere dello Sport elogia il ruolo dei due club nel calcio italiano. Queste le sue parole: “Napoli-Bologna non è la finale giusta solo perché mette di fronte i vincitori di Scudetto e Coppa Italia. Lo è innanzitutto poiché conferma, sottolineandolo, il successo dei due club che negli ultimi quattro anni hanno compiuto i maggiori progressi sul piano della solidità, della stabilità e dei risultati. 🔗 Leggi su Parlami.eu

