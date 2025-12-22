Zattere nel Mare | il nuovo progetto di Santi Scarcella pronto a conquistare il Vittorio Emanuele

22 dic 2025

Dopo anni di concerti nei più importanti teatri e piazze d’Italia – dal Parco della Musica di Roma al Teatro Manzoni di Milano, dall’Anfiteatro di Zafferana Etnea fino a Piazza Duomo a Messina e al Concerto del Primo Maggio – Santi Scarcella presenta, martedì 23 dicembre alle ore 21 al teatro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

