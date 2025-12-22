Zalone | Incassi ‘Buen Camino’ possono far bene al comparto E il comico barese sfida James Cameron

“Ci aspettiamo di fare soldi, di incassare, perché gli incassi possono far bene a tutto il comparto “. Così Checco Zalone in occasione della presentazione del film ‘Buen Camino’ – in sala dal 25 dicembre – al cinema Barberini di Roma. “Ci sono grande aspettative da parte di chi ci ha investito e i dati che abbiamo avuto oggi sono abbastanza confortanti”, ha spiegato, lanciando poi – scherzosamente – la sfida al nuovo capitolo di ‘Avatar’: “ James Cameron dovrebbe svegliarsi il 26 mattina e dire ‘ma chi caà è questo?’ “. “Politically correct? Essere scorretti invece di lamentarsi”. “Il politicamente corretto e la commedia? Penso che invece di lamentarsi bisognerebbe essere scorretti, intelligentemente scorretti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Checco Zalone, ecco cosa pensano all’estero dei film del comico italiano - Come il mondo guarda Zalone: la star del grande schermo tricolore è sotto la lente degli spettatori stranieri. tg24.sky.it

Non so voi ma ho l’impressione che a Natale il film tanto annunciato di Zalone sarà una cocente delusione al pari di “ Tolo tolo” e molto lontano dagli incassi delle prime produzioni… forse perché lo stesso cliché ha un po’ annoiato… - facebook.com facebook

Crollano gli incassi per Checco Zalone dopo il licenziamento dell’ex moglie: guadagna 44 volte meno x.com