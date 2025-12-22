Wsj razzo Space X | la scorsa esplosione avrebbe messo in pericolo 3 aerei civili

22 dic 2025

Space X ha respinto l’articolo del Wall Street Journal, definendolo fuorviante, e ha ribadito che il razzo ha operato entro i limiti stabiliti del corridoio di lancio designato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

