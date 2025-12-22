WRC2 – Eric Camilli ritrova Skoda
Dal punto di vista sportivo, il dato più significativo è il rientro nel Mondiale a quattro anni di distanza dall’ultima apparizione stabile, sostenuto da tre stagioni di altissimo livello nel Campionato francese. Il ritorno in WRC2 nel 2026 con la Škoda Fabia RS Rally2 preparata da Orsák Rally Sport segna una scelta tecnica e strategica . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
