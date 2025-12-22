Woolrich vuole spostare 139 lavoratori a Torino i sindacati | Licenziamenti mascherati
La decisione di spostare a Torino 139 lavoratori di Woolrich attualmente impiegati a Milano e Bologna è un “licenziamento collettivo mascherato”. È questa l’accusa dei sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil a BasicNet, proprietà del marchio e di Kappa, Robe di Kappa, K-Way, Superga, Sebago e Briko. L’azienda ha motivato la decisione del maxi-trasferimento a Torino con un calo del fatturato di Woolrich del 30% e al tavolo, hanno spiegato i sindacati, ha parlato della necessità di creare una “sinergia intellettuale” senza fornire ulteriori dettagli tecnici. Di fronte a tutto ciò, Filcams Fisascat e Uiltucs hanno proclamato lo stato di agitazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
