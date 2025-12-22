White Christmas è la canzone natalizia per eccellenza, ha generato milioni di cover ed è il singolo discografico più venduto della storia. Come nasce il grande successo?. White Christmas fu scritta da Irving Berlin nel 1940. In quel periodo era in corso la guerra, le certezze venivano meno e Berlin con il suo “ Bianco Natale ” volle ricreare quell’atmosfera natalizia fatta di famiglia e tradizioni. Non è una canzone religiosa, Berlin, figlio di immigrati ebrei scelse un linguaggio laico e inclusivo. Poco dopo aver scritto la canzone, Berlin andò in ufficio e disse alla sua segretaria: “Prendi la penna, prendi appunti su questa canzone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - White Christmas, da canto di denuncia sociale a classico natalizio

Leggi anche: “Christmas Carol – Il musical” accende il teatro Pirandello: due date per il grande classico natalizio

Leggi anche: Ebenezer: A Christmas Carol, Johnny Depp protagonista del nuovo film da Il Canto di Natale di Dickens

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

White Christmas, da canto di denuncia sociale a classico natalizio - White Christmas è la canzone natalizia per eccellenza, ha generato milioni di cover ed è il singolo discografico più venduto della storia. msn.com