White Christmas da canto di denuncia sociale a classico natalizio
White Christmas è la canzone natalizia per eccellenza, ha generato milioni di cover ed è il singolo discografico più venduto della storia. Come nasce il grande successo?. White Christmas fu scritta da Irving Berlin nel 1940. In quel periodo era in corso la guerra, le certezze venivano meno e Berlin con il suo “ Bianco Natale ” volle ricreare quell’atmosfera natalizia fatta di famiglia e tradizioni. Non è una canzone religiosa, Berlin, figlio di immigrati ebrei scelse un linguaggio laico e inclusivo. Poco dopo aver scritto la canzone, Berlin andò in ufficio e disse alla sua segretaria: “Prendi la penna, prendi appunti su questa canzone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: “Christmas Carol – Il musical” accende il teatro Pirandello: due date per il grande classico natalizio
Leggi anche: Ebenezer: A Christmas Carol, Johnny Depp protagonista del nuovo film da Il Canto di Natale di Dickens
White Christmas, da canto di denuncia sociale a classico natalizio - White Christmas è la canzone natalizia per eccellenza, ha generato milioni di cover ed è il singolo discografico più venduto della storia. msn.com
I’m dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know Il meglio di Radio2 Social Club è in diretta dal lunedì al venerdì alle 10.35 su #Radio2 e alle 8.45 su #Rai2 con Luca Barbarossa, Ema Stokholma, Frances Alina Ascione e la Social Ban - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.