Weekend lungo in auto
Fermi in auto, incolonnati senza via di scampo. Nervosi e frustrati, guardando compulsivamente l’orologio che scandisce l’inesorabile scorrere del tempo perso. Una condizione che conosciamo tutti, nell’iper-urbanizzata Lombardia, dove si costruiscono sempre nuove strade, si aumentano le corsie di quelle esistenti, ma le criticità non accennano a diminuire. Quanto tempo perso, in particolare nel tragitto casa-lavoro. Già, quanto tempo perso? A Milano in media quasi 3 giorni all’anno, 67 ore per l’esattezza, il settimo peggior risultato europeo e il 24esimo a livello mondiale. A certificarlo è il Global Traffic Scorecard 2025, graduatoria che prende in considerazione oltre 900 città di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Meloni: «Sciopero? Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme»
Leggi anche: "Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme". Meloni inchioda i ProPal
Weekend lungo in auto; Ponti 2026: mete perfette e mobilità flessibile per i viaggi brevi; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 13 e 14 dicembre; Natale, per il weekend si prospettano oltre 35 milioni di auto in viaggio.
Che differenza c’è tra leasing e noleggio auto a lungo termine? - Quali sono le principali differenze tra leasing auto e noleggio a lungo termine, dalla proprietà del mezzo ai servizi inclusi fino ad arrivare alla deducibilità e ai vantaggi ... quifinanza.it
‘Weekend lungo’? La menzogna governativa sullo sciopero insulta due volte i lavoratori - Le parole di Giorgia Meloni e Matteo Salvini che riducono lo sciopero del venerdì a un mero espediente per prolungare il weekend sono un atto di mistificazione che rasenta l’oltraggio. ilfattoquotidiano.it
Meloni: «Sciopero? Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme» - Da Copenaghen la premier attacca i sindacati: «Almeno su una questione che reputavano così importante come Gaza mi sarei aspettata una decisione diversa». lettera43.it
Long weekend fun #ocotillo #canam #fun #dirt #phonebooth
Lungo weekend sui campi per i nostri Ieri mattino sul campo di casa si è svolta una mini amichevole tra la leva 2019/20 e i 2018, mentre la leva 2017 giocava il derby con il Vado. Al pomeriggio sul campo delle trincee i pulcini 2016 sfidavano la Cairese, - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.