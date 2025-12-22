Volvo EX90 il nuovo riferimento elettrico per comfort e sicurezza

Volvo EX90 si distingue come un veicolo che unisce tecnologia avanzata e attenzione al benessere degli occupanti. Con un design innovativo e funzionalità mirate a garantire sicurezza e comfort, rappresenta un passo concreto verso il futuro della mobilità elettrica. È un modello che riflette l’impegno di Volvo nel coniugare sostenibilità e affidabilità, offrendo un’esperienza di guida che risponde alle esigenze di oggi e di domani.

Volvo EX90 rappresenta uno dei passaggi più importanti nella storia recente del marchio svedese. Non è semplicemente la versione elettrica della XC90, ma un modello completamente nuovo, progettato fin dall'inizio come auto a batteria e pensato per incarnare la visione futura di Volvo in termini di sicurezza, comfort e digitalizzazione. Con i suoi oltre cinque metri di lunghezza, la possibilità di ospitare sette passeggeri e una dotazione tecnologica di primissimo livello, la EX90 si colloca nel cuore del segmento delle grandi SUV elettriche di lusso, rivolgendosi a un pubblico che cerca spazio, silenzio e un'esperienza di viaggio di alto profilo.

