Volontariato Santa Sofia consegna il Giglio d' argento | premiato l' impegno di Jonny Grifoni

Durante l’ultimo consiglio comunale dell’anno a Santa Sofia si tiene la tradizionale cerimonia di consegna dei Gigli d’argento, riconoscimento istituito nel 2009 per valorizzare l’impegno dei cittadini in ambito sociale e culturale. Quest’anno, il premio è stato assegnato a Jonny Grifoni, in segno di riconoscimento per il suo contributo volontario alla comunità. La premiazione rappresenta un momento di gratitudine e di valorizzazione del volontariato locale.

Come da tradizione, a Santa Sofia durante l'ultimo consiglio comunale dell'anno si tiene la cerimonia di consegna dei Gigli d'argento, la civica benemerenza istituita nel 2009 per ringraziare i cittadini che si dedicano ad attività di volontariato in ambito sociale e culturale.

