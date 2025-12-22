Milano, 22 dicembre 2025 – Meno persone nelle organizzazioni strutturate, ma cresce il tasso di volontariato non organizzato, quello più informale che vede in prima linea soprattutto i giovani. Cambiamenti nel mondo del volontariato. Così cambia il mondo del volontariato che diventa sempre più “liquido“, come lo definisce Oscar Bianchi, presidente di CSVnet Lombardia. Nell’analisi regionale del Rapporto 2024 sul Registro unico nazionale del terzo settore (l’ultimo disponibile), la Lombardia risulta la prima regione d’Italia sia per numero di enti registrati, con oltre 16mila, di cui 5.518 organizzazioni di volontariato e 6. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Volontariato in Lombardia, pericolo di fuga: sempre meno angeli organizzati. "I giovani? Partecipazione liquida"

