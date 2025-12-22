volley serie b gruppo lupi sorride ad un passo dalla vetta gran prova di carattere contro sar safety perugia

Il Gruppo Lupi si concede un Natale di alta classifica al termine di questo 2025. Secondo posto in solitaria per i biancocelesti (24 punti), distanziati di due sole lunghezze dalla capolista Tuscania (26), la grande favorita per la vittoria finale. Pontedera però e lì e, dopo aver quasi rivoluzionato il sei più uno titolare, sono giunti i risultati. L’ultimo, non indifferente, è stato colto ad Assisi, contro la Sir Safety Perugia, sconfitta per 3-1. Questi i parziali: 21-25; 22-25; 25-21; 23-25. In Umbria i ragazzi di coach Bulleri hanno dato prova di maturità. I locali provenivano da un filotto di vittorie, col morale alto, decisi a proseguire nella serie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

