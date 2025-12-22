Volley Serie B Gruppo Lupi sorride ad un passo dalla vetta Gran prova di carattere contro Sar-Safety Perugia
Il Gruppo Lupi si concede un Natale di alta classifica al termine di questo 2025. Secondo posto in solitaria per i biancocelesti (24 punti), distanziati di due sole lunghezze dalla capolista Tuscania (26), la grande favorita per la vittoria finale. Pontedera però e lì e, dopo aver quasi rivoluzionato il sei più uno titolare, sono giunti i risultati. L’ultimo, non indifferente, è stato colto ad Assisi, contro la Sir Safety Perugia, sconfitta per 3-1. Questi i parziali: 21-25; 22-25; 25-21; 23-25. In Umbria i ragazzi di coach Bulleri hanno dato prova di maturità. I locali provenivano da un filotto di vittorie, col morale alto, decisi a proseguire nella serie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Volley, Serie B. Gruppo Lupi Pontedera e Codyeco Lupi. Domenica da protagonisti: successi per 3 a 0
Leggi anche: Volley Serie B. Gruppo Lupi e Codyeco Doppia missione laziale. Castelfranco aspetta Cecina per tornare a far punti
Volley serie B. Gruppo Lupi avanti tutta. E aspetta Santa Croce; La Sab Group non si ferma. Ko anche Grottazzolina; VTB D.M. Sistemi Group Bologna - É arrivato il momento della sfida contro la prima della classe.; Il programma della serie B maschile.
Volley Serie B. Gruppo Lupi sorride ad un passo dalla vetta. Gran prova di carattere contro Sar-Safety Perugia - Secondo posto in solitaria per i biancocelesti (24 punti), distanziati di due sole lunghezze dalla capolista Tuscania ... sport.quotidiano.net
Volley Serie B, Scalia Sciacca vince 3-1 in trasferta - Scalia Volley nella nona giornata del girone H del Campionato Nazionale di Serie B si impone per 3 a 1 sul campo del Termini Imerese ... grandangoloagrigento.it
Volley, la Querzoli espugna Macerata e chiude l'anno con una bella vittoria - La Querzoli Volley Forlì chiude l’anno solare nel migliore dei modi conquistando tre punti d’oro sul difficile campo della Paoloni Macerata ... today.it
Grande serata per il CUSAQ Volley: in Serie C vittoria 3-0 contro la Progetto Volley Montorio, mentre in Serie D i ragazzi mantengono il primo posto battendo 3-0 il Torrione nel derby aquilano #cusaq #volley - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.