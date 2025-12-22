Volley Serie B C D MoRe svogliato e perdente Campagnola | hurrà e 3° posto

L’ultimo turno del 2025 dei campionati ha portato cose buone nella B1 femminile, mentre le altre di Serie B faticano. SERIE B. Il Mo.Re Volley perde a Monticelli Ongina dai Canottieri per 3 a 0, lottando solo nel primo set perso 24-26; poi set a 20 e a 18 e 11° posto in classifica. SERIE B1. En plein delle due reggiane: Riccione-Tirabassi & Vezzali 1-3 (16-25 25-22 26-28 22-25) e terzo posto in classifica. Campagnola con Aluigi 7, Muzi 17, Mescoli 21, Frangipane 16, Secciani 3, Migliorini 13, Giannelli, Reverberi 6, Bici (L). La Fos Cvr s’impone in casa al Forlì per 3 a 1 (19-25 25-10 25-18 25-16) e lo raggiunge in classifica all’8° posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley Serie B, C, D. Mo.Re svogliato e perdente. Campagnola: hurrà e 3° posto

Leggi anche: Volley Serie B, C, D. Mo.Re sorpresa negativa Fos sconfitta in casa

Leggi anche: Volley Serie B, C, D. Mo.Re supera Modena. Fos cade contro Ravenna

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Volley serie B maschile girone B, ad Asola la Canottieri Ongina insegue il tris; Volley, serie B: Cavallino 4 Torri a Loreto per la continuità, sfida d’alta classifica; Volley Serie C: Natale amaro per Bottegone, Pieve e Pescia; Volley, Serie B – La Canottieri Ongina cerca un dolce Natale contro il Mo.Re..

Volley Serie B, C, D. Mo.Re svogliato e perdente. Campagnola: hurrà e 3° posto - Re Volley perde a Monticelli Ongina dai Canottieri per 3 a 0, lottando solo nel primo set perso 24- sport.quotidiano.net