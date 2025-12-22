ACQUI TERME CONAD NEGRINI CTE ACQUI TERME: Volpara (L), Argenta 15, Garrone, Bellanova 1, Dotta ne, Guastamacchia ne, Carrera ne, Botto 3, Petras 11, Assalino ne, Esposito 7, Carpita 2, Trombin (L), Sarasino 3. All. Totire. CONAD TRICOLORE: Bertoni ne, Signorini ne, Chevalier 11, Marini (L), Scaltriti, Barone 3, Mian 20, Alberghini ne, Catellani, Sighinolfi 4, Sanguanini, Zecca (L), Mazzon 9, Santambrogio 4. All. Zagni. Arbitri: Kronaj e Lorenzin. Parziali: 21-25, 20-25, 17-25. Note: ace 6-4, service error 14-13, muri 3-13. La Conad (25) domina ad Acqui Terme (14) e consolida la vetta, conquistando il platonico titolo di campione d’inverno grazie al +4 sull’Altotevere San Giustino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley Serie A3. La Conad espugna Acqui e festeggia il titolo di campione d’inverno

