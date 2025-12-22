Volley le migliori italiane della X giornata di A1 Antropova completa la sua grande settimana! Si rivede Serena Ortolanu

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 15ª GIORNATA DI SERIE A1. MARINA LUBIAN: L’onda lunga del Mondiale per Club in cui la centrale è stata inserita nel sestetto ideale si fa sentire anche in campionato. Grande partita a Cuneo con 11 punti all’attivo, l’87% in attacco e 4 muri. PAOLA EGONU: Decisiva l’opposta azzurra nella super sfida della giornata vinta 3-0 da Milano su Chieri. 20 puntin in tre set, il 53% in attacco, 2 ace e 4 muri. JOSEPHINE OBOSSA: Devastante per due set e non solo. Ci prova fino alla fine a vincere il duello su altissimi livelli con Tolok e sfodera comunque una prestazione da 32 punti con il 52% in attacco, un muro e tre ace. 🔗 Leggi su Oasport.it

