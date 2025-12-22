Volley la Sir Sicoma Monini Perugia sale per la terza volta sul tetto del mondo

"Campioni del Mondo, campioni del Mondo, campioni del Mondo". Avevamo sentito pronunciare questa frase da un noto telecronista l'11 luglio del 1982 in occasione del successo della nazionale italiana di calcio ai mondiali di Spagna, ma tutto ciò si addice perfettamente alla Sir Sicoma Monini.

Il Mondiale è della Sir! Perugia batte Osaka dopo una finale da sogno (3-0) - I Block Devils, trascinati dalla regia di Giannelli e dai colpi di Ben Tara e Semeniuk conquistano il terzo titolo iridato della loro storia ... corrieredellumbria.it

La Sir Perugia campione del mondo per la terza volta: battuta Osaka 3-0 - Che in qualche modo vale ancora di più delle precedenti del 2022 e ... ilmessaggero.it

Vôlei Renata travolta 3-0 La Sir Sicoma Monini Perugia si giocherà il titolo di Campione del Mondo Non perdere la finale del Mondiale per Club di Volley, domenica 21 dicembre dalle 22:30 su #DAZN x.com

Volley. La Sir Sicoma Monini Perugia” è pronta al debutto nel Mondiale per club in Brasile. I ragazzi di Lorenzetti esordiranno, a Belem, alle 17:30 ore italiane contro la formazione libica del Swehly. Domani, sempre alle ore 17,30 italiane, gli avversari saranno - facebook.com facebook

