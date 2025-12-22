La Sir Sicoma Monini Perugia ha chiuso ieri un cerchio magico, salendo sul tetto del mondo per la terza volta.Ma quest'ultima è ancora più importante e significativa, in quanto arriva dopo la conquista di trofei come lo scudetto e la Champions. Uno una diretta conseguenza dell'altro, come. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Volley, la Sir campione del mondo: i complimenti alla squadra dei vertici societari e delle istituzioni

Leggi anche: Sir Perugia campione del mondo: il giorno dopo tra festa e i complimenti delle istituzioni. Sedici trofei in dieci anni

Leggi anche: Volley, Perugia scrive la storia: Sir campione del mondo per la terza volta

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Perugia campione del mondo! Osaka battuta 3-0; Volley, Perugia scrive la storia: Sir campione del mondo per la terza volta; Super Perugia: batte Osaka 3-0 ed è ancora campione del Mondo; Perugia è Campione del Mondo per Club per la terza volta.

Sir Perugia campione del mondo: il giorno dopo tra festa e i complimenti delle istituzioni. Sedici trofei in dieci anni - Terza coppa iridata per la squadra del presidente Gino Sirci, che dice: “Nessun trofeo è stato così vinto in modo meritato” ... lanazione.it