Volley i migliori italiani della X giornata di Superlega Luca Porro e Francesco Recine | le bande che fanno la differenza

Nella decima giornata di Superlega, spiccano le prestazioni di Luca Porro e Francesco Recine, considerati tra i migliori italiani in campo. Entrambi si sono distinti per l'efficacia e l'impegno, confermando il ruolo fondamentale delle bande nel campionato nazionale. Gianluca Galassi, invece, ha dimostrato grande leadership e continuità, mantenendo alta la qualità del gioco della sua squadra. Questi protagonisti evidenziano l'importanza delle figure di banda nel contesto della Superlega.

GIANLUCA GALASSI: Per due set è il dominatore della rete ma non si ferma anche quando le cose iniziano a non filare più lisce per Piacenza contro Verona. Chiude il suo match con 15 punti, il 69% in attacco, tre ace e tre muri. MATTEO STAFORINI. Grande prestazione del libero di Verona che viene bersagliato in battuta dai piacentini e chiude con un ottimo 70%, piazzando anche qualche difesa determinante soprattutto nel finale. LUCA PORRO: Una delle migliori prestazioni della stagione. Contribuisce in maniera determinante alla vittoria di Modena contro Cisterna con 18 punti, il 55% di positività in ricezione, il 58% in attacco e ben 4 ace.

