Volley i migliori italiani della 12ma giornata di Superlega Luca Porro e Francesco Recine le bande che fanno la differenza
Nella dodicesima giornata di Superlega, sono emersi alcuni dei migliori italiani in campo, tra cui Luca Porro e Francesco Recine, le bande che hanno contribuito in modo significativo alle rispettive squadre. Gianluca Galassi si è distinto come protagonista assoluto, dominando la rete per due set e mantenendo alta la concentrazione anche nelle fasi più complicate della partita tra Piacenza e Verona. Questo momento di evidenza sottolinea l'importanza delle prestazioni individuali nel contesto della stagione.
GIANLUCA GALASSI Per due set è il dominatore della rete ma non si ferma anche quando le cose iniziano a non filare più lisce per Piacenza contro Verona. Chiude il suo match con 15 punti, il 69% in attacco, tre ace e tre muri. MATTEO STAFORINI Grande prestazione del libero di Verona che viene bersagliato in battuta dai piacentini e chiude con un ottimo 70%, piazzando anche qualche difesa determinante soprattutto nel finale. LUCA PORRO Una delle migliori prestazioni della stagione. Contribuisce in maniera determinante alla vittoria di Modena contro Cisterna con 18 punti, il 55% di positività in ricezione, il 58% in attacco e ben 4 ace.
