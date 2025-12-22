Volley i migliori italiani della 12ma giornata di Superlega Luca Porro e Francesco Recine le bande che fanno la differenza

Nella dodicesima giornata di Superlega, sono emersi alcuni dei migliori italiani in campo, tra cui Luca Porro e Francesco Recine, le bande che hanno contribuito in modo significativo alle rispettive squadre. Gianluca Galassi si è distinto come protagonista assoluto, dominando la rete per due set e mantenendo alta la concentrazione anche nelle fasi più complicate della partita tra Piacenza e Verona. Questo momento di evidenza sottolinea l'importanza delle prestazioni individuali nel contesto della stagione.

