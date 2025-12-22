Volley festa a Scandicci per il Mondiale vinto dalla Savino Del Bene VIDEO

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Festa nell'auditorium di Scandicci per celebrare la Savino Del Bene Volley che ha conquistato il titolo di campione del mondo per club. La formazione ha conquista, per la prima volta nella sua storia, il Mondiale per club femminile imponendosi nella finalissima tutta italiana contro la Prosecco. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

