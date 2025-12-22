Volley Bergamo 1991 soluzione interna per il post Parisi | il vice Cervellin assume la guida tecnica

Volley Bergamo 1991 ha scelto di affidare la guida tecnica alla propria struttura interna, nominando Marcello Cervellin come nuovo allenatore dopo la separazione da Carlo Parisi. La decisione è stata comunicata lunedì 22 dicembre, a seguito della risoluzione del contratto con il precedente tecnico. Questa scelta mira a garantire continuità e stabilità alla squadra nel prossimo percorso stagionale.

Il post Carlo Parisi al Volley Bergamo 1991 è la soluzione interna. La società ha comunicato nella giornata di lunedì 22 dicembre, all’indomani della notizia della risoluzione contrattuale con il coach, la promozione del suo vice Marcello Cervellin. “Abbiamo scelto una soluzione interna – spiega il Direttore Sportivo Matteo Bertini – perché pensiamo che Marcello abbia tutte le qualità necessarie per portare avanti la stagione e centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati. La squadra è consapevole delle proprie potenzialità, ancora parzialmente inespresse. Siamo tutti fiduciosi che questo margine possa essere colmato nel corso di questa seconda parte di campionato”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

