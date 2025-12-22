Volkswagen Polo R WRC | unica e inimitabile

La Volkswagen Polo R WRC non è stata solo una vettura dominante per risultati sportivi, ma un esempio di ingegneria applicata al rally nella sua forma più razionale. Ogni scelta tecnica è stata subordinata alla coerenza del progetto e alla riduzione delle variabili imprevedibili. Questa filosofia l’ha resa una delle vetture più efficaci mai viste . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

