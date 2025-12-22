Vogliono le sue scarpe la giacca e i soldi | banda di giovanissimi rapina un 15enne in Corso Buenos Aires a Milano

Una banda di giovanissimi ha rapinato un 15enne in Corso Buenos Aires a Milano, chiedendogli scarpe, giacca e soldi. L’intervento dei carabinieri ha portato all’arresto di un 20enne e di tre minori. Il 20enne è stato condotto al carcere di San Vittore, mentre i minori sono stati accompagnati al centro di prima accoglienza del Beccaria, proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

