Vogliono le sue scarpe la giacca e i soldi | banda di giovanissimi rapina un 15enne in Corso Buenos Aires a Milano
Una banda di giovanissimi ha rapinato un 15enne in Corso Buenos Aires a Milano, chiedendogli scarpe, giacca e soldi. L’intervento dei carabinieri ha portato all’arresto di un 20enne e di tre minori. Il 20enne è stato condotto al carcere di San Vittore, mentre i minori sono stati accompagnati al centro di prima accoglienza del Beccaria, proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.
Fermati dai carabinieri un 20enne e tre minori. Il primo è stato portato a San Vittore, gli altre tre al Beccaria.
