Primo appuntamento in città con “Voci dal Silenzio - Un viaggio tra gli eremiti d'Italia”, un documentario frutto di un lungo viaggio lungo la penisola italiana: l’opera raccoglie al suo interno le storie dei nuovi eremiti italiani. Le loro testimonianze, costruite nel silenzio e nel. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - "Voci dal Silenzio - un viaggio tra gli eremiti d'Italia",un documentario lungo la penisola per raccontare l'esperienza eremitica

Leggi anche: Non solo Matera: da Nord a Sud la Penisola si trasforma in una piccola Betlemme. Scopriamo i dieci allestimenti più spettacolari, tra grandi classici e tesori nascosti, per un’esperienza immersiva nel cuore del Natale più autentico

Leggi anche: Global Sumud Flotilla, Lo Russo incontra Abderrahmane Amajou: "Gli ho chiesto di continuare a raccontare la sua esperienza nelle scuole"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

"La via dell’Esychia". Gli eremiti per immagini - Un progetto per riflettere sul ruolo che il silenzio può avere nelle nostre vite. lanazione.it

"Voci nel Silenzio, insieme per l’autismo e la disabilità" - Un silenzio che parla: è quello che domenica 27 luglio, alle 21, salirà sul palco di piazza Matteotti a Porto San Giorgio con lo spettacolo "Voci nel Silenzio, insieme per l’autismo e la disabilità". ilrestodelcarlino.it

Voci in cortile“. Il tempo, la poesia e il viaggio dell’uomo - È questo in fondo il tema dello spettacolo "Le stagioni di un vecchio lunario", ultimo appuntamento di Voci in cortile, la rassegna ... ilgiorno.it

QUANDO L’ARTE DIVENTA VOCE CONTRO OGNI VIOLENZA “FUORI DAL SILENZIO VOCI DI RABBIA VOCI DI LIBERTÀ” AL TEATRO CORDOVA DI PESCARA https://anankenews.it/quando-larte-diventa-voce-contro-ogni-violenza-fuori-dal-silenzio-voci-di-r - facebook.com facebook