Vlahovic Milan si scalda | incontro Tare-Ristic a Milano si è parlato di questa opzione a parametro zero! Le ultimissime
di Luca Fioretti Vlahovic Milan, summit tra Tare e l’agente Ristic per il clamoroso colpo a parametro zero in vista della prossima stagione. Tutti gli aggiornamenti. Le vie del calciomercato sono infinite e, talvolta, portano a intrecci che rischiano di far tremare le fondamenta delle grandi rivalità storiche della Serie A. Un’indiscrezione clamorosa, rilanciata con forza nelle ultime ore dalla redazione di Calciomercato.com, sta iniziando ad agitare seriamente i sonni dei tifosi della Juventus. Al centro della scena c’è un summit riservato andato in scena tra Igli Tare, attuale direttore sportivo del Milan, e il potente agente Ristic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Vlahovic Tottenham, spunta questa opzione a sorpresa per il futuro del serbo: l’attaccante della Juve apre alla destinazione! Ultimissime
Leggi anche: Calciomercato Milan, Tare ha preso una decisione molto importante: questa sarà una priorità a gennaio. Le ultimissime
Milan, Vlahovic in estate: ora serve un prestito | Salgono le quotazioni di Fullkrug.
Vlahovic-Milan, chiama Ibra! La mossa per convincerlo e la nuova offerta alla Juve - Tre mesi per tornare alla casella del via che di nome fa Dusan e cognome Vlahovic. tuttosport.com
Pagina 0 | Vlahovic-Milan, chiama Ibra! La mossa per convincerlo e la nuova offerta alla Juve - Tre mesi per tornare alla casella del via che di nome fa Dusan e cognome Vlahovic. tuttosport.com
DALLA SPAGNA - Milan, nel mirino c'è Vlahovic: accordo vicino per il trasferimento a zero - Alla vigilia della partenza per Ryad per disputare la Supercoppa e soprattutto a pochi giorni dall'inizio del mercato invernale, i rossoneri vanno alla ... msn.com
MILAN-KOSTIC: TRATTATIVA NEL VIVO PER IL "NUOVO VLAHOVIC"! #AndrejKostic #Milan #Partizan #Calciomercato #Allegri #Vlahovic #SempreMilan #MilanFuturo - facebook.com facebook
Vlahovic-Milan La situazione attuale Il punto x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.