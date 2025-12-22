Vladimir Luxuria difende Alfonso Signorini e non nomina Corona | Visibilità per un pugno di like senza pietà e umanità

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'opinionista ed ex parlamentare scrive sui social un pensiero che sostiene il diritto alla difesa di Signorini e attacca il sistema mediatico messo in piedi da Corona (pur non nominandolo mai): "Se c'è finora una condanna certa è per chi usa i social come rete fognaria per evacuare odio per un pugno di like e visualizzazioni". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: “Vi dico di Alfonso”. Vladimir Luxuria rompe il silenzio sulle accuse a Signorini

Leggi anche: “Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione”: l’accusa di Fabrizio Corona

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

vladimir luxuria difende alfonsoVladimir Luxuria bryder sin tavshed om Alfonso Signorini efter Coronas beskyldninger: "Her er sandheden." - Fabrizio Corona, nei giorni scorsi, ha infatti accusato pesantemente il conduttore e direttore di Chi. notizie.it

Vladimir Luxuria rýfur þögn sína um Alfonso Signorini eftir ásakanir Corona: „Sannleikurinn er sá sem er að finna.“ - Fabrizio Corona, nei giorni scorsi, ha infatti accusato pesantemente il conduttore e direttore di Hver. notizie.it

vladimir luxuria difende alfonsoCaso Corona–Signorini, Vladimir Luxuria tuona: “Una shitstorm che va oltre la verità” - Signorini e prende le distanze dai processi mediatici, criticando la deriva dei social e la shitstorm che ha già emesso sentenze. donnaglamour.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.