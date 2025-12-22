Vladimir Luxuria difende Alfonso Signorini e non nomina Corona | Visibilità per un pugno di like senza pietà e umanità
L'opinionista ed ex parlamentare scrive sui social un pensiero che sostiene il diritto alla difesa di Signorini e attacca il sistema mediatico messo in piedi da Corona (pur non nominandolo mai): "Se c'è finora una condanna certa è per chi usa i social come rete fognaria per evacuare odio per un pugno di like e visualizzazioni". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Vi dico di Alfonso”. Vladimir Luxuria rompe il silenzio sulle accuse a Signorini
Leggi anche: “Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione”: l’accusa di Fabrizio Corona
Vladimir Luxuria bryder sin tavshed om Alfonso Signorini efter Coronas beskyldninger: "Her er sandheden." - Fabrizio Corona, nei giorni scorsi, ha infatti accusato pesantemente il conduttore e direttore di Chi. notizie.it
Vladimir Luxuria rýfur þögn sína um Alfonso Signorini eftir ásakanir Corona: „Sannleikurinn er sá sem er að finna.“ - Fabrizio Corona, nei giorni scorsi, ha infatti accusato pesantemente il conduttore e direttore di Hver. notizie.it
Caso Corona–Signorini, Vladimir Luxuria tuona: “Una shitstorm che va oltre la verità” - Signorini e prende le distanze dai processi mediatici, criticando la deriva dei social e la shitstorm che ha già emesso sentenze. donnaglamour.it
Vladimir Luxuria, attivista e direttrice del Lovers Film Festival, racconta La Stampa come una finestra sul mondo e sulla città, un riferimento culturale anche grazie a Torinosette, e ne difende con forza il ruolo di voce libera, pluralista e indipendente, da tutelare - facebook.com facebook
Vladimir Luxuria: "La Stampa è l'identità culturale di Torino e bisogna difenderla" x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.