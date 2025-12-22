Vladimir Luxuria difende Alfonso Signorini | attacco al sistema mediatico di Corona sui social
Vladimir Luxuria prende posizione sul caso Signorini e Fabrizio Corona: condanna l’odio online e i social usati per visibilità, senza pronunciare assoluzioni o condanne. 1. Luxuria rompe il silenzio sul caso Signorini Vladimir Luxuria interviene nel dibattito sul caso che sta infiammando i social network. L’ex parlamentare sceglie di non prendere posizioni definitive su Alfonso . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
Leggi anche: Vladimir Luxuria difende Alfonso Signorini e non nomina Corona: “Visibilità per un pugno di like senza pietà e umanità”
Leggi anche: “Vi dico di Alfonso”. Vladimir Luxuria rompe il silenzio sulle accuse a Signorini
Vladimir Luxuria difende Alfonso Signorini e non nomina Corona: “Visibilità per un pugno di like senza pietà e umanità” - L'opinionista ed ex parlamentare scrive sui social un pensiero che sostiene il diritto alla difesa di Signorini e attacca il sistema mediatico messo in ... fanpage.it
Vladimir Luxuria bryder sin tavshed om Alfonso Signorini efter Coronas beskyldninger: "Her er sandheden." - Fabrizio Corona, nei giorni scorsi, ha infatti accusato pesantemente il conduttore e direttore di Chi. notizie.it
Vladimir Luxuria rýfur þögn sína um Alfonso Signorini eftir ásakanir Corona: „Sannleikurinn er sá sem er að finna.“ - Fabrizio Corona, nei giorni scorsi, ha infatti accusato pesantemente il conduttore e direttore di Hver. notizie.it
Vladimir Luxuria, attivista e direttrice del Lovers Film Festival, racconta La Stampa come una finestra sul mondo e sulla città, un riferimento culturale anche grazie a Torinosette, e ne difende con forza il ruolo di voce libera, pluralista e indipendente, da tutelare - facebook.com facebook
Vladimir Luxuria: "La Stampa è l'identità culturale di Torino e bisogna difenderla" x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.