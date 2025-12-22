Vladimir Luxuria prende posizione sul caso Signorini e Fabrizio Corona: condanna l’odio online e i social usati per visibilità, senza pronunciare assoluzioni o condanne. 1. Luxuria rompe il silenzio sul caso Signorini Vladimir Luxuria interviene nel dibattito sul caso che sta infiammando i social network. L’ex parlamentare sceglie di non prendere posizioni definitive su Alfonso . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Vladimir Luxuria difende Alfonso Signorini: attacco al sistema mediatico di Corona sui social

Leggi anche: Vladimir Luxuria difende Alfonso Signorini e non nomina Corona: “Visibilità per un pugno di like senza pietà e umanità”

Leggi anche: “Vi dico di Alfonso”. Vladimir Luxuria rompe il silenzio sulle accuse a Signorini

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Vladimir Luxuria difende Alfonso Signorini e non nomina Corona: “Visibilità per un pugno di like senza pietà e umanità” - L'opinionista ed ex parlamentare scrive sui social un pensiero che sostiene il diritto alla difesa di Signorini e attacca il sistema mediatico messo in ... fanpage.it