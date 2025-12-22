Vivente di sabbia meccanico | i presepi 2025 più belli della Romagna

Vivente, di sabbia, meccanico: i presepi 2025 più belli della Romagna Tante sono le rappresentazioni natalizie allestite nelle città e nei borghi della regione. Tra le più tradizionali, come il Presepe della Marineria a Cesenatico, e le innovative, realizzate con sale a Cervia o con sabbia a Rimini, si trovano anche creazioni più originali, come i presepi inediti di maiolica di Goffredo Gaeta a Faenza. Questi allestimenti rappresent

PRESEPE DI SABBIA DI BELLARIA IGEA MARINA Dal 20 dicembre al 6 gennaio aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.30 Lungomare A. Pinzon 159 - Piazza Alda Merini presso bagni 78 e 79 - Igea Marina. Iconico presepe di sabbia: monumentali sculture reali - facebook.com facebook

Tornano a #Rimini i presepi di ogni genere: dalle grandi sculture di sabbia, ai presepi viventi e “dal mondo”. Il percorso inizierà il 29 novembre e si concluderà il 6 gennaio con la parata “In viaggio con i Re Magi”. Scopri i dettagli riminiturismo.it/notizie/dal-29 x.com

