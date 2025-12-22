Vittorio Sgarbi può far a meno dell’amministratore di sostegno ma non dei medici la decisione del tribunale La figlia Evelina | Sarà un Natale triste

Un medico specialista dovrà visitare Vittorio Sgarbi e capire se sia « in grado di comprendere il significato e le conseguenze » delle scelte che prende. Lo ha stabilito il tribunale di Roma secondo cui, nonostante non sia necessario un amministratore di sostegno per il critico d’arte, è bene valutare se sia in grado di prendere decisioni «di particolare complessità e rilevanza» tenendo conto di ciò che è importante per lui a livello «personale, patrimoniale e giuridico». Secondo Dentro la notizia, il programma di Canale 5 condotto da Gianluigi Nuzzi che ha anticipato la svolta nella disputa tra il critico e la figlia Evelina, il tribunale avrebbe nominato per l’incarico la psicologa psicoterapeuta Lili Romeo. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Vittorio Sgarbi contro la figlia Evelina per l'amministratore di sostegno, i due in tribunale civile a Roma

Leggi anche: Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina in tribunale a Roma, il giudice si riserva sull’amministratore di sostegno. «Agisco nell’interesse di mio padre»

