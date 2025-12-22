Vittorio Sgarbi per il giudice non è necessario l’ammninistratore di sostegno
Vittorio Sgarbi non ha bisogno di un amministratore di sostegno. La notizia è stata resa nota durante la puntata di Dentro la Notizia, programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, dove sono stati illustrati i dettagli della decisione del tribunale. Al contempo, viene rivelato che “per la gestione straordinaria e personalissima delle sue cose – personali e patrimoniali – per valutare la capacità del professore su questi aspetti, è necessaria una super perizia medica, affidata a una professionista che nei prossimi giorni deciderà se Vittorio Sgarbi potrà essere autonomo anche su questa parte straordinaria”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
