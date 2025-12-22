Vittorio Sgarbi la decisione del giudice | Non serve l' amministratore di sostegno La reazione di Evelina
Vittorio Sgarbi non ha bisogno di un amministratore di sostegno. È questa la conclusione a cui è arrivato il giudice del Tribunale di Roma chiamato a pronunciarsi sulla richiesta della figlia del critico d'arte e politico, Evelina Sgarbi.Vittorio Sgarbi, cosa ha stabilito il giudice. 🔗 Leggi su Today.it
Caso Sgarbi, la giudice non viene ricusata. Il tribunale: “Inammissibile il ricorso della figlia”; “Disposta perizia medica per Vittorio Sgarbi”, l’annuncio del legale della figlia Evelina; Caso Vittorio Sgarbi, la giudice non può essere ricusata. Il Tribunale giudica inamissibile ricorso della figlia Evelina.
«Vittorio Sgarbi non ha bisogno di amministratore di sostegno»: disposta una super perizia medica - È quanto emerge dall’ultima decisione della giudice, resa nota lunedì 22 dicembre nel corso ... leggo.it
