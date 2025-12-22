Vitoria Guimarães-Sporting Lisbona martedì 23 dicembre 2025 ore 21 | 45 | formazioni quote pronostici Tanti gol per chiudere la giornata?

Vitoria Guimarães-Sporting Lisbona si affrontano martedì 23 dicembre 2025 alle ore 21:45. In questa sfida valida per la giornata, si analizzano formazioni, quote e pronostici, considerando le potenzialità di entrambe le squadre. Lo Sporting cerca una vittoria che possa contribuire a un buon Natale, ma il Vitoria, terzo in classifica, rappresenta un ostacolo importante. Ecco tutte le informazioni utili per seguire l’evento.

Lo Sporting Lisbona spera di festeggiare un buon Natale ma non sarà facile vincerà la partita che precede le festività: i Leoni giocheranno sul campo del Vitoria Guimaraes, squadra settima in classifica e guidata fino all’anno scorso da Rui Borges, l’attuale allenatore dei biancoverdi. Lo Sporting è reduce da un turno di Taça de Portugal . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

