Vita e pensieri di Jeff Landry l’inviato di Trump per la Groenlandia

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la nomina di Jeff Landry, governatore della Louisiana, come inviato speciale per la Groenlandia, il territorio danese autonomo che il magnate repubblicano ha detto di voler riprendersi. “Jeff capisce quanto sia essenziale la Groenlandia per la nostra sicurezza nazionale e sono sicuro che promuoverà fermamente gli interessi del nostro Paese per la sicurezza, la protezione e la sopravvivenza dei nostri alleati, e di fatto, per il mondo”, ha dichiarato Trump in seguito alla nomina. Durante i primi mesi dopo il ritorno alla Casa Bianca, Trump ha ripetuto che è disposto a fare uso della forza militare per prendere il controllo dell’isola dell’Artico, che è ricca di minerali e ha una posizione geografica strategica per la sicurezza gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Formiche.net

