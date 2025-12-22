Visita guidata | la Biblioteca Capitolare e il Quartiere del ferro

La Biblioteca Capitolare è la più antica d'Europa ancora in funzione. Sorta nel VI secolo come luogo di studio riservato ai canonici del Duomo, qui si conservano testi assai preziosi, fra cui l’indovinello veronese, ma anche pergamene, codici miniati e incunaboli. Sarà un viaggio a ritroso nel. 🔗 Leggi su Veronasera.it

