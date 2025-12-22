Violento scontro tra auto sulla Provinciale | due giovanissime portate in ospedale

Domenica sera, sulla Provinciale 3 a Casto, si è verificato un incidente tra due auto, coinvolgendo due giovani di 19 anni. Entrambe sono state soccorse e trasportate in ospedale per le valutazioni del caso. L'incidente si è verificato nei pressi della sede Raffmetal di Malpaga, e le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Due giovani di 19 anni sono rimaste ferite domenica sera in un incidente tra due auto sulla Sp3 a Casto, nei pressi della sede Raffmetal di Malpaga. La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, intervenuta sul posto per i rilievi.I soccorsi sono. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

