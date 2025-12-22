Violenta rapina al bancomat immobilizza una donna e le ruba il denaro appena prelevato | arrestato

Bologna, 22 dicembre 2025 — La Polizia di Bologna ha arrestato un uomo gravemente indiziato di una violenta rapina ai danni di una donna di 73 anni. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito nei giorni scorsi dagli investigatori della Squadra Mobile, in attuazione di una misura di custodia cautelare in carcere emessa dall’autorità giudiziaria. I fatti risalgono a venerdì 19 novembre e si sono verificati in via Cairoli, nel pieno centro cittadino. La vittima, dopo aver effettuato un prelievo di denaro contante presso uno sportello bancomat della zona, è stata avvicinata da un uomo che, con estrema rapidità, le ha afferrato i polsi per immobilizzarla, riuscendo così a impossessarsi della somma appena ritirata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

