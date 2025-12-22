Firenze, 22 dicembre 2025 – Forse serviva una presa di posizione durissima. Forse è stato proprio il comunicato della Fiesole, mai così apertamente schierata, a dare una scossa sia alla squadra che all’ambiente in generale. O forse sono state le scelte di Vanoli, come quella di ribaltare le gerarchie di spogliatoio affidando la fascia a De Gea e la decisione di passare ad un 4-3-3 trasformabile in fase difensiva in un 4-4-2. Qualcosa si è finalmente mosso, doveva muoversi, anche perchè, per arrivare alla prima vittoria in campionato, sono servite sedici giornate, quasi la metà del campionato. Cinque gol d’autore, prestazione convincente, sensazioni da squadra vera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Viola, via un peso; Scugnizzo Viola: Ne servi, ne complici. Solo traditi. Adesso basta, andate via da Firenze!; Viviano: Ho anche difeso questa società, ma chi la contesta dal giorno zero aveva ragione.

