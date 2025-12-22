Vince Zampella morto in un incidente stradale era il padre dei videogiochi Call Of Duty

Vince Zampella, noto come co-creatore di Call of Duty e fondatore di Respawn Entertainment, è deceduto in un incidente stradale a Los Angeles. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel settore dei videogiochi, dove aveva contribuito con innovazioni importanti e successi riconosciuti a livello internazionale.

