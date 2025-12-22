Villaricca la figlia di Luigi Sarracino entra in giunta | salva la maggioranza di Gaudieri
Villaricca, con l’ingresso di Maria Sarracino nella giunta comunale, si verifica un cambiamento alla guida del municipio. Figlia di Luigi Sarracino, già candidato sindaco e consigliere di opposizione, la sua nomina rappresenta un elemento di stabilità per la maggioranza guidata da Gaudieri. La sua presenza potrebbe influire sugli equilibri politici locali e sulle future decisioni amministrative.
Nella giunta di Villaricca entra Maria Sarracino, figlia del già candidato sindaco Luigi e consigliere ormai ex di opposizione. Il sindaco Gaudieri evita cosi la sfiducia, sfiorata le scorse settimana per una sola firma davanti al notaio, e ritrova la maggioranza. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: Crisi al Comune di Villaricca: 13 consiglieri pronti alle dimissioni per sciogliere il Consiglio, ma il passo indietro del PD salva la giunta Gaudieri
Leggi anche: Villaricca, parte della maggioranza boccia proposta del sindaco: Gaudieri lascia l’aula consiliare
Villaricca, Gaudieri revoca Angela Galluccio e nomina assessore Maria Sarracino: il sindaco allontana la sfiducia.
AUGURI DI FELICE COMPLEANNO. Pino Mauro, pseudonimo di Giuseppe Mauriello (Villaricca, 15 dicembre 1937), è un cantautore e attore italiano. La sua carriera si è divisa tra l'interpretazione vocale di brani del repertorio della canzone classica napoleta - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.